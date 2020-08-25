«Дни мира на Тихом океане» пройдут в Приморье в сентябре

Во Владивостоке пройдет Международный фестиваль народного творчества «Дни мира на Тихом океане» Фото: Сергей БАЛАНОВ

6 сентября в 14 часов на Спортивной набережной Владивостока состоится открытие очередного ежегодного Международного фестиваля народного творчества «Дни мира на Тихом океане».

Участниками мероприятия станут артисты регионов Дальневосточного федерального округа и Сибири, студенты из КНДР и Республики Корея, Китая, Вьетнама. Программу представит Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота России.

Во время фестиваля на набережной будут работать различные локальные площадки, среди которых зона «Приморье гостеприимное», ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и выставка экспонатов Музея автомотостарины.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, фестиваль народного творчества «Дни мира на Тихом океане» — одно из самых масштабных культурных событий в честь окончания Второй мировой войны, которое проводится ежегодно в регионе.

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