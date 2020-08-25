Вор-рецидивист из Новонежино обчистил во Владивостоке туриста из Москвы

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 4 года лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор ранее неоднократно судимому жителю Шкотовского района Приморья по пункту «а» части 3 статьи 158 «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

В августе прошлого года житель села Новонежино решил «погулять» в столице края. Уголовник-рецидивист ночью заглянул в один из хостелов в центре Владивостока. Администратор гостиницы заснул на дежурстве, и злоумышленник беспрепятственно проник в одну из комнат, где проживал турист из Москвы. Там гражданин украл сумку с деньгами, мобильным телефоном и документами. В общей сложности постояльцу был нанесен ущерб более чем на 30 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и, с учетом имеющихся судимостей за совершение аналогичных преступлений, назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба удовлетворен судом в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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