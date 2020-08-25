Минздрав Приморья: вакцинация от гриппа — способ снизить риски во время пандемии COVID-19

В Приморье в 2020 году бесплатно привьют от гриппа не менее 60% жителей Фото: Елена КРАЙНЕВА

Уменьшить риск возникновения осложнений, которые могут возникнуть из-за наложения коронавируса и гриппа, поможет сезонная вакцинация, считают представители министерства здравоохранения Приморского края.

Возможность такого опасного «микса» из двух болезней подтвердила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава Евгения Шутка.

— Это две респираторных инфекции, которые взаимно отягощают друг друга. Если человек заразится одновременно гриппом и коронавирусом, смертность в данной группе пациентов будет высока, — заявила Евгения Шутка.

Ведомство рассматривает вакцинацию от гриппа в этом году, как способ предотвращения такого варианта развития событий. Вакцинация жителей края начнется 1 сентября и продлится два месяца.

Медики региона поставили перед собой задачу бесплатно привить не менее 60% приморцев, то есть более 1 000 000 человек.

Еще одной задачей, возникшей перед врачами, стало опровержение мифа о том, что вакцинация от ОРВИ и гриппа увеличивает вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

— Даже если пациент находится в инкубационном периоде COVID-19, сделанная в этот период прививка от гриппа будет действовать в положенное время именно от гриппа. Она не утяжеляет течение коронавирусной инфекции, но может значительно снизить количество осложнений, если у человека будет сочетание гриппа и коронавирусной инфекции, — разъяснила представитель минздрава.

Как уже писала «Комсомольская правда — Владивосток» в этом прививочном сезоне в первый раз будут использоваться специальные палатки — мобильные комплексы. Их установят в людных местах крупных городов края: Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Сделать прививку сможет любой желающий при наличии документа, удостоверяющего личность.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также соблюдение "социальной дистанции".

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