Камеры в новых скверах Владивостока будут распознавать лица и даже эмоции

Во Владивостоке появился первый умный сквер. Фото: ПАО «МТС»

Во Владивостоке открылся первый из шести скверов, попавших под глобальную реконструкцию. Речь о сквере на улице Лермонтова в поселке Трудовое. Помимо дорожек, тренажеров, озеленения и прочих атрибутов хорошего места отдыха тут появился бесплатный Wi-Fi и система интеллектуального видеонаблюдения, камеры умеют не только считать посетителей, но и распознавать лица и даже эмоции человека.

Система интеллектуального видеонаблюдения МТС способна посчитать количество посетителей в сквере, распознать пол, возраст и эмоции человека, а также помочь в поиске людей. Если в сквере потеряется ребенок, его можно будет найти, внеся систему описание и характеристики: камера проанализирует информацию и покажет местоположение человека, соответствующего этим приметам. Тепловизоры в сквере настроены на распознавание дыма и огня, что поможет в предотвращении пожаров.

Но главное – камеры должны защитить сквер от вандалов, в случае чего «умный» сквер сам распознает нарушителя.

В этом году умное видеонаблюдение и Wi-Fi появятся еще в пяти скверах Владивостока: Надибаидзе, Жариковском, Игнатьевском, Дружбы и на острове Попова.

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