Сходила за грибочками, как в фильме ужасов. Таинственная находка в лесу напугала приморцев

Необычная находка в лесу озадачила общественность
Фото: Ярослав ЮРИН
В поисках грибов жительница Приморского края наткнулась на брошенное в лесу разбитое авто. Судя по всему, машина попала в ДТП и так и осталась ржаветь в болоте. Находка сама по себе интересная, однако пользователей сети удивило вовсе не это.
История развернулась в Уссурийском городском округе, недалеко от села Заречное. В разбитых стеклах машины подписчики разглядели нечто похожее на очертание лиц и силуэты.
Кадры действительно выглядят зловеще. Фото: mark2_che
Кадры сделаны в лесу под Уссурийском. Фото: mark2_che
«Там действительно чьи-то лица, или у меня глюки?», «Я тоже вижу, как в фильме ужасов», «Я одна это вижу? Лица или это дефект вспышки, на переднем пассажирском сидении и на заднем стекле лицо девушки», «Ой, жуть, пересмотрела фото и правда», – делятся подписчики популярного приморского блога.
Игра воображения, преломление света или сбой камеры – решать вам.
Фото вызвали много вопросов у подписчиков. Фото: mark2_che
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