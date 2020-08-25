Сходила за грибочками, как в фильме ужасов. Таинственная находка в лесу напугала приморцев

Необычная находка в лесу озадачила общественность Фото: Ярослав ЮРИН

В поисках грибов жительница Приморского края наткнулась на брошенное в лесу разбитое авто. Судя по всему, машина попала в ДТП и так и осталась ржаветь в болоте. Находка сама по себе интересная, однако пользователей сети удивило вовсе не это.

История развернулась в Уссурийском городском округе, недалеко от села Заречное. В разбитых стеклах машины подписчики разглядели нечто похожее на очертание лиц и силуэты.

Кадры действительно выглядят зловеще. Фото: mark2_che

Кадры сделаны в лесу под Уссурийском. Фото: mark2_che

«Там действительно чьи-то лица, или у меня глюки?», «Я тоже вижу, как в фильме ужасов», «Я одна это вижу? Лица или это дефект вспышки, на переднем пассажирском сидении и на заднем стекле лицо девушки», «Ой, жуть, пересмотрела фото и правда», – делятся подписчики популярного приморского блога.

Игра воображения, преломление света или сбой камеры – решать вам.

Фото вызвали много вопросов у подписчиков. Фото: mark2_che

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