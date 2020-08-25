Пандемия: административные комиссии в Приморье наращивают активность мониторинга

За минувшие 24 часа в крае выявлен еще 81 человек, ставший носителем новой болезни Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные о протекании пандемии коронавируса в Приморье были озвучены на очередном совещании краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19. За минувшие 24 часа в крае выявлен еще 81 человек, ставший носителем новой болезни.

Число ежедневно выявляемых новых инфицированных все еще превышает 80 человек, а общее число тех, у кого был обнаружен вирус в регионе достигло отметки — 9123.

По информации, представленной руководителем регионального Роспотребнадзора Татьяной Детковской, в Приморье от коварной болезни скончался еще один пациент. Количество летальных исходов от новой формы коронавируса в регионе — 101.

За минувшие сутки были признаны вылечившимися от инфекции 128 жителей края. Общее количество приморцев в списке преодолевших болезнь — 7350.

На территории края не останавливается работа административных комиссий, проверяющих выполнение требований санэпидрежима. 680 бойцов Росгвардии и МВД приняли участие в рейдах, проведенных за последние сутки. В муниципалитетах в мероприятиях участвовали более 470 человек.

Представители комиссий провели мониторинг более 2100 различных объектов, среди которых торговые точки и точки общественного питания, общественный транспорт, включая машины такси, пляжи и туристические базы. Беседы о необходимости соблюдать правила были проведены с 1600 жителями края.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Среди санитарно-эпидемиологических требований «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции».

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