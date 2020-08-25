150-летие Владимира Арсеньева через два года, но подготовка к юбилею в Приморье уже началась

К юбилею Владимира Арсеньева планируется издать полное собрание его сочинений Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке прошло первое совещание рабочей группы по подготовке празднования 150-летия писателя, ученого-исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Юбилей путешественника, сделавшего огромный вклад в освоение дальневосточных земель России, будет отмечаться в сентябре 2022 года, но подготовка к этому событию в Приморье уже началась.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в юбилейный год будет запущен цикл образовательных, просветительских и культурных мероприятий.

Одним из них станет издание обновленного собрания сочинений Владимира Арсеньева. Оно будет состоять из шести томов. Также будут выпущены серия книг «Арсеньевская библиотека» и фотоальбом по материалам Русского географического общества и музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Сообщается даже о съемке художественного фильма и постановке тематических спектаклей.

Готовится к запуску образовательно-просветительская программа «Арсеньев — 21 век», включающая конкурсы, акции, экскурсии, фестивали и творческие встречи. Состоится уже ставшая традиционной научно-практическая конференция «Арсеньевские чтения».

В рабочую группу по подготовке празднования вошли: министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, министр образования края Наталья Бондаренко, заместитель председателя правительства края Константин Шестаков, председатель ПКОВОО «Русское географическое общество» Алексей Буяков, директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий, генеральный директор Тихоокеанского издательства «Рубеж» Александр Колесов, директор Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай, директор Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького Александр Брюханов, генеральный директор российского медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов. Возглавила группу первый вице-губернатор — председателя правительства Приморского края Вера Щербина.

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