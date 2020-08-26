Хотел проскочить: на Борисенко Land Cruiser Prado сдавило между трамваем и деревом

Фото: dps_vl

Трамвай и Land Cruiser Prado не поделили дорогу на Борисенко во Владивостоке вечером 25 августа. Очевидцы утверждают, что водитель внедорожника свернул н второстепенную дорогу перед трамваем, хотя должен был уступить. Электрический вагончик не успел затормозить, в итоге машину протащило и зажало между деревом.

Трамвай двигался в сторону Луговой, в салоне в этот момент находились пассажиры. О пострадавших не сообщается.

Фото: dps_vl

Фото: dps_vl

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