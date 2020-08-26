В центре Владивостока пешехода зажало между машинами во время массового ДТП

В ДТП на Светланской пострадал мужчина Фото: dps.control

Массовое ДТП произошло накануне вечером в центре приморской столицы на улице Светланская. По словам очевидцев, водитель малолитражки буквально протаранил джип, а тот в свою очередь откинуло на другое авто. Пострадал проходивший мимо мужчина.

Авария с участием трех авто случилось возле дома №85 на Светланской. Больше всего досталось Honda Fit, водитель которой не справился с управлением и пошел на таран. Fit врезался в Mitsubishi Pajero, а джип в свою очередь отлетел на Subaru Forester.

Fit протаранил Pajero Фото: dpscontrol.ru

Между машинами зажало пешехода. На место ЧП в срочном порядке приехали спасатели, скорая и полиция. По предварительным данным, у мужчины может быть перелом таза и ног. В подробностях аварии разбирается полиция.

Пешехода зажало между машинами Фото: dps.control

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