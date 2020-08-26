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Общество

Вместо жеребенка, съеденного тигром, жителю Приморья выдали кобылу

Программа компенсации ущерба сельчанам, если его нанес полосатый хищник, действует на территории края не первый год
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Компенсацию произвели в натуральном виде. Мужчина получил кобылу буденовской породы.

Компенсацию произвели в натуральном виде. Мужчина получил кобылу буденовской породы.

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Жителю уссурийского села Яконовка, у которого тигр задрал жеребенка, выдали компенсацию. Мужчина получил молодую кобылу буденовской породы.

Инцидент с полосатым хищником случился неподалеку от села в мае. Несколько лошадей Сергея Уманца паслись на огороженной территории, когда их напугал тигр. Кони убежали за пределы изгороди, а когда их нашел хозяин, он недосчитался жеребенка.

Рассмотрев материалы дела, комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками решила возместить сельчанину ущерб.

— Для жителей сельской местности потеря даже одного животного является ощутимым ударом по бюджету. Отрадно, что реализуемая нашими партнерами программа компенсаций позволяет возмещать людям нанесенный тигром ущерб, — рассказал замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый.

Компенсацию произвели в натуральном виде.

— Кобылку получили, она нас полностью устраивает. Уже и имя ей придумали — Долли. Радует, что есть такая программа и она реально работает, — прокомментировал произошедшее Сергей Уманец.

СПРАВКА:

В случае подтверждения причастности тигра к нападениям на сельскохозяйственных животных их владельцы получают компенсацию в рамках программы возмещения ущерба, которую реализуют центр «Амурский тигр» и страховая группа «СОГАЗ». Возмещение происходит только в натуральной форме — непосредственно животными или кормами для них в соизмеримом понесенным потерям размере. В 2019 году были произведены компенсации гражданам по 18 случаям нападения хищников на сельскохозяйственных и домашних животных.

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