Выявляемость ниже 8 десятков: в Приморье за сутки 79 новых случаев COVID-19

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности Фото: Иван МАКЕЕВ

На новом ежедневном заседании оперативного штаба Приморья по борьбе с коронавирусной инфекцией руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила новые статистические данные, связанные с пандемией заболевания.

— За истекшие сутки в крае зарегистрировано 79 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с нарастающим итогом общее количество заболевших составило 9202 случая, — обозначила Татьяна Детковская.

Надо отметить, что в последний раз количество выявленных за сутки инфицированных ниже 80 человек отмечалось 17 июля — 75 заболевших.

За 24 последних часа от коварной инфекции не умер ни один житель края. Общее число летальных исходов осталось на отметке — 101 человек. А вот количество граждан, которым удалось избавиться от диагноза «коронавирус» в крае стало больше на 63 человека и достигло отметки — 7313. Это почти 80% от общего числа заболевших в регионе за все время пандемии.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, административные комиссии продолжает активно выявлять и устранять нарушения действующего санитарно-эпидемиологического режима.

Сотрудники МВД, росгвардейцы и гражданский члены административных комиссий за минувшие сутки провели мониторинг более 2100 самых разнообразных объектов, среди которых торговые точки, точки общепита, различный общественный транспорт, включая такси, пляжи и туристические базы.

Удалось провести беседы о недопустимости нарушения правил с 1478 приморцами. В результате проверок об административных правонарушениях было составлено 95 протоколов. 59 протоколов направили в судебные органы.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14