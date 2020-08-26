Улицу Фадеева во Владивостоке зачищают от фруктового безобразия

Административная комиссия проверила законность уличной торговли
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
26 августа административная комиссия посетила улицу Фадеева во Владивостоке, которая славится скоплением торговцев фруктами. Бойкая торговля с лотка или прямо с фуры оказалась прервана внезапной проверкой.
Административная комиссия посетила улицу Фадеева
Фото: vlc.ru
Раскиданные на обочине коробки, валяющиеся здесь же гниющие отходы, неприятный запах и кружащие мухи – последствия уличной торговли, с которой власти решили разобраться после многочисленных жалоб. Полиция и администрация Владивостока несколько часов составляла административные протоколы на нерадивых торговцев.
Некоторые лотки располагались прямо на дороге
Фото: vlc.ru
– Рейды проводим как в плановом порядке, так и по жалобам граждан в социальных сетях. Улица Фадеева не стала исключением. Здесь проверки проводятся еженедельно, но, к сожалению, некоторые торговцы, несмотря на штрафы, продолжают нарушать правила благоустройства, – отметили специалисты административно-территориального управления Ленинского района города.
По итогам рейда административная комиссия составила 7 протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность, размещение несанкционированных торговых объектов и складирование мусора.
Очевидно, что на какое-то время жители района смогут вздохнуть спокойно.
Нерадивым торговцам выписали штрафы
Фото: vlc.ru