Улицу Фадеева во Владивостоке зачищают от фруктового безобразия

Административная комиссия проверила законность уличной торговли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 августа административная комиссия посетила улицу Фадеева во Владивостоке, которая славится скоплением торговцев фруктами. Бойкая торговля с лотка или прямо с фуры оказалась прервана внезапной проверкой.

Административная комиссия посетила улицу Фадеева Фото: vlc.ru

Раскиданные на обочине коробки, валяющиеся здесь же гниющие отходы, неприятный запах и кружащие мухи – последствия уличной торговли, с которой власти решили разобраться после многочисленных жалоб. Полиция и администрация Владивостока несколько часов составляла административные протоколы на нерадивых торговцев.

Некоторые лотки располагались прямо на дороге Фото: vlc.ru

– Рейды проводим как в плановом порядке, так и по жалобам граждан в социальных сетях. Улица Фадеева не стала исключением. Здесь проверки проводятся еженедельно, но, к сожалению, некоторые торговцы, несмотря на штрафы, продолжают нарушать правила благоустройства, – отметили специалисты административно-территориального управления Ленинского района города.

По итогам рейда административная комиссия составила 7 протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность, размещение несанкционированных торговых объектов и складирование мусора.

Очевидно, что на какое-то время жители района смогут вздохнуть спокойно.