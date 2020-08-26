28-летний житель Артема укусил полицейского

Приморца обвиняют по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти" Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный отдел по городу Артему возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

Как сообщает пресс-служба СК СУ РФ по Приморскому краю, 28-летний житель Артема, находясь в патрульной машине полиции, припаркованной по улице Стрельникова, применил насилие в отношении сотрудника ППС, который находился при исполнении должностных обязанностей. Мужчина укусил полицейского за правую руку. Как говорится в сообщении, «причинив физическую боль».

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемого (и он дал признательные показания), а также свидетелей случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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