Обворовать по-соседски: житель Находки «назвонил» по чужим телефонам на 180 тысяч рублей

Житель Находки украл с банковских счетов с помощью телефонов более 180 тысячи рублей Фото: pixabay.com

Находкинский городской суд вынес приговор местному жителю, укравшему с банковских счетов с помощью телефонов более 180 тысячи рублей.

Заявления от жителей Находки об исчезновении денег со счетов поступили в полицию в октябре-ноябре прошлого года. Все пострадавшие проживали в одном доме на улице Заводской. Во время оперативно-розыскных действий личность злоумышленника была установлена. Оказалось, что это 41-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и проживающий в этом же доме. Следователи доказали причастность задержанного к 4 кражам. Все пострадавшие — соседи и знакомые преступника. Он под разными предлогами брал у людей телефоны и через мобильное приложение делал переводы на свой банковский счет.

Кроме того была доказана причастность рецидивиста и к краже офлайн: разбив окно в одной из секций, мужчина проник в квартиру и унес телевизор, а также более 28 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 3,7 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14