Скачок в приросте больных COVID-19 в Приморье: 82 инфицированных за сутки

С начала пандемии в Приморье было инфицировано коронавирусом 9284 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

82 жителя Приморья попали в списки инфицированных новой разновидностью коронавируса за последние сутки. Это на трех человек больше, чем в предыдущие сутки. Увы, но непрерывное ежедневное сокращение количества выявленных больных в регионе этим скачком было прервано. Эти и другие данные были озвучены в ходе очередного совещания краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Стало известно, что общее число приморцев, которым был поставлен диагноз «коронавирус» с начала пандемии достигло 9284 человек. За минувшие сутки с 56 человек это диагноз был снят.

Продолжается интенсивная ежедневная работа административных комиссий, которые выявляют в крае нарушения режима повышенной готовности. По данным пресс-службы правительства Приморского края, комиссии за минувшие 24 часа провели проверку более 2200 самых разнообразных объектов, среди которых точки общественного питания и торговли, транспорт, перевозящий пассажиров, включая такси, пляжи и туристические базы.

Члены комиссий за сутки побеседовали более чем с 1,5 тысяч приморцев. Итогом мониторинга стали 80 протоколов об административных нарушениях. В суды направлено 72 административных протокола.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции».

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