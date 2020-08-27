«Даль-Эко» — договор в мусор. Правительство Приморья собирается разорвать контракт с компанией

Невывезенный мусор на улицах столицы Приморья - не редкость. Фото: инстаграм dps.control__

«Приморский экологический оператор» намерен расторгнуть контракт с компанией ООО «Даль-ЭКО», на которую поступает большинство обращений из-за плохого вывоза вывоза мусора, сообщает VL. ru. В 2020 году эта организация уже получила штрафов почти на 18 миллионов рублей.

Первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев сообщил, что в августе регоператору поступило 1909 жалоб от жителей края. Из них 1389 обращений из Владивостока. На «Даль-ЭКО» владивостокцы пожаловались 951 раз — это 68% от всех обращений по не вывезенному вовремя мусору.

У «Даль-ЭКО» уже забрали около половины маршрутов в Первомайском районе Владивостока. Их отдали компаниям «Дорожный сервис», «Чистый Двор», «Новый город» и «Грин Сити». В Ленинском районе «Даль-ЭКО» лишилась четверти своих точек, которые перешли к компании «Родник ДВ».

С начала мусорной реформы у привлеченных к работе в Приморье компаний заключены договоры на два года. Региональный оператор имеет право досрочного расторжения или изменения условий контракта в случае многократного неисполнения обязательств. Стоимость контрактов «Даль-ЭКО» — 248,6 миллиона рублей для Первомайского района Владивостока и 246,5 миллиона для Ленинского района.

— Привлекаются дополнительные силы, в том числе техника регионального оператора. Параллельно занимаемся расторжением договора с этой компанией. К сожалению, юридическая сторона вопроса такова, что одномоментно расторгнуть договор с нерадивой компанией сложно. Отмечу, что штрафуются и другие компании, к которым есть претензии по вывозу мусора, по ним общий размер штрафов около 2 миллиона рублей, — сообщила VL. ru заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14