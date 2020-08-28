Денег на развитие туризма попросил глава Приморья у правительства страны

Круизный туризм одно из главных направлений развития туризма в Приморье Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем аккаунте Instagram сообщил жителям Приморья о том, что он выступил на совещании в правительстве по вопросу участия региона в разработке нацпроекта по туризму.

Глава региона предложил выделить Приморью средства на развитие определенных направлений туристической деятельности.

1. Развитие круизного и островного туризма на Дальнем Востоке. Нужны новые лайнеры и береговая инфраструктура. В частности губернатор упоминает линию Камчатка — Курилы — Сахалин — Приморье. «Есть что посмотреть», — пишет Кожемяко.

2. Развитие речных и морских тур-перевозок, строительство причальных стенок, пирсов и судов.

3. Развитие доступного авиа-туризма, строительство взлетно-посадочных полос для малой авиации.

4. Ремонт и реконструкцию автодорог к уже существующим успешным рекреациям на побережье Приморья.

«Идей и планов море. Надеемся на их поддержку», — написал Олег Кожемяко в Instagram.

СПРАВКА:

По поручению руководства страны Ростуризм ведет работу над национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», который призван увеличить число поездок внутри страны и привлечь туристов из-за рубежа. Документ может быть принят до конца года.

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