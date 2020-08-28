Жена губернатора Приморья выпала из списка Forbes «25 богатейших женщин России»

В списке Forbes "25 богатейших женщин России" сейчас только одна уроженка Приморского края - Лариса Белоброва Фото: pixabay.com

Журнал Forbes традиционно обнародовал ежегодный список 25 самых богатых женщин России. И на этот раз в рейтинг не вошла Ирина Герасименко. Неофициальная жена губернатора Приморья Олега Кожемяко дважды попадала в этот список: в прошлом и позапрошлом годах. Бизнес-леди оба раза находились на 24 месте с капиталом, который по оценке Forbes составлял $180 миллионов.

В нынешнем году в списке самых состоятельных российских женщин присутствует лишь одна уроженка Приморского края — Лариса Белоброва. Родившаяся в городе Арсеньеве, актриса и супруга бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, Лариса Белоброва сейчас занимает в рейтинге 19 место, что на строчку ниже, чем годом ранее. Ее состояние журналисты Forbes оценили в $250 миллионов.

Первое и второе места 2020 года заняли, прочно обосновавшие в списке, Елена Батурина и Татьяна Бакальчук. Их капиталы составляют $1,3 миллиарда и $1,1 миллиарда соответственно.

На третьем месте новичок рейтинга Екатерина Федун. Она дочь миллиардера Леонида Федуна и обладает $1,2 миллиардами.

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