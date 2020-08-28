Количество инфицированных вновь пошло на убыль. За сутки в Приморье обнаружено 80 новых заразившихся COVID-19

За сутки в Приморье от коронавируса выздоровели 95 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

80 жителей Приморья с диагнозом «коронавирус» пополнили за сутки общий список заболевших новой болезнью. Как доложила в ходе ежедневного совещания краевого штаба по борьбе с COVID-19 глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, всего с начала пандемии в крае зафиксировано 9364 заразившихся человека.

Было также отмечено, что скачок в выявлении больных, произошедший вчера, не стал тенденцией и сегодня число выявленных зараженных вновь уменьшилось.

По общему количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе прозвучало число — 103. Это значит, что в минувшие сутки от COVID-19 умерло еще два человека.

Список людей сумевших выздороветь за 24 часа стал больше на 95 человек — всего 7564.

О начале сезонной прививочной кампании, а следом за ней и избирательной, напомнил собравшимся заместитель председателя правительства края Дмитрий Мариза. Он вновь акцентировал внимание на важности выполнения санитарно-эпидемиологических правил во время проведения любых мероприятий. Зампред дал задание проконтролировать обязательное наличие в медучреждениях и на избирательных участка необходимых средств и оборудования для противодействия инфекции.

Свою ежедневную интенсивную деятельность на территории региона по выявлению нарушений в период режима повышенной готовности продолжают административные комиссии. За сутки ими было проверено свыше 2200 различных объектов, в том числе точки общественного питания, средств общественного транспорта, туристических баз и пляжей. 97 протоколов об административных правонарушениях составили члены комиссии. А 46 протоколов были направлены в суды.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции».

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