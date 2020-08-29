Памятники торчат из воды. В приморском селе затопило кладбище

Затопленное кладбище в селе Ильинка. Фото: предоставлено очевидцами

В селе Ильинка Ханкайского округа затопило кладбище. Кадры с наводнением опубликовали местные жители в соцсетях.

На них – торчащие из воды верхушки памятников.

Ханкайский округ – один из четырех особенно пострадавших муниципалитетов Приморья, на который 28-29 августа обрушились сильные дожди. Остальные муниципалитеты тоже готовятся принимать меры.

Затопленное кладбище в селе Ильинка. Фото: предоставлено очевидцами

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