Рельсы и шпалы висят в воздухе. В Приморье ливнем размыло железную дорогу

Размытая дорога перед селом Ильинка. Фото: предоставлено очевидцами

Очевидцы сообщают, что в селе Ильинка Ханкайского округа ливневым потоком размыло насыпь под железной дорогой. Рельсы и шпалы буквально висят в воздухе.

Данная ветка ведет из Сибирцево в село Новокачалинск. При этом на переезде теперь горит скрасный свет.

Ранее в Ильинке затопило кладбище.

Напомним, тайфун «Бави», точнее спровоцированные им ливни наделали бед в Приморском крае. Топить начало уже в пятницу, 28 августа. В субботу некоторые дороги по краю оказались перекрыты водой, топит подворья, вода попадает в дома. В связи с подтоплением территорий в правительстве региона состоялось заседание оперативного штаба.

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