Названа дата, когда на Приморье обрушится супертайфун

Пока по всем расчетам шторм движется на Приморье. Источник: windy.com

Девятый по счету тропический циклон в этом году станет очень мощным. Супертайфун MAYSAK «Майсак» может нанести серьезный ущерб регионам, попавшим под его влияние. Ориентировочно 3 сентября 2020 года на Приморский край обрушится настоящая стихия с ливнями и ураганным ветром. Это будет главный тайфун 2020 года, сообщает сайт «Маглипогода».

Народный «синоптик» уточняет, что таких серьезных тайфунов в этом году еще не было.

- Теперь не до шуток, и в этот раз тайфун действительно несет серьезную опасность Приморскому краю и Дальнему Востоку. Думаю самое время подумать о спасения своего имущества и урожая. «Майсак» в будущем, возможно, станет «ходячей катастрофой». В данный момент южный циклон находится в стадии сильного тропического шторма, но у него есть все шансы стать супертайфуном, - написал создатель сайта «Маглипогода».

Он сравнивает возможные последствия с тайфуном «Лионрок», который несколько лет назад затопил часть Приморья, уничтожив многие дома и дороги. Сейчас ситуация, возможно, не лучше. Ведь в худшем раскладе скорость ураганного ветра будет достигать 75 метров в секунду, высота волн на побережье – до 5 метров, в море – до 10.

Но еще остается шанс, что тайфун повернет.

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