Огромный тигр будет встречать въезжающих во Владивосток

Многоквартирный дом стеной обращен к трассе, по которой автомобилисты въезжают в город. Фото: АИ PrimaMedia

На фасаде одного из зданий Владивостока появилось гигантское граффити с изображением амурского тигра. Площадь рисунка почти 700 квадратных метров. Создателями композиции стали художники известного далеко за пределами края объединения «33+1».

Многоквартирный дом по адресу Чапаева, 14 своей торцевой стеной обращен к трассе, по которой автомобилисты въезжают в город.

— Этот фасад был построен в 1980 году с тем расчетом, чтобы встречать всех въезжающих во Владивосток, здесь должно было быть размещено советское монументальное панно. Но потом была перестройка, панно это сделать не успели, зато появилась огромная реклама колбасы, — рассказал представитель объединения «33+1» Павел Шугуров.

Павел Шугуров давно хотел нарисовать на этой стене что-то более соответствующее Владивостоку, чем колбаса. Фото: АИ PrimaMedia

По словам художника, идея использовать именно эту стену для изображения чего-то «достойного нашего города» у него возникла более пяти лет назад, а само создание граффити заняло 10 дней, потому что сильно мешала приморская погода: дожди и сильный ветер. На рисунок ушло около 150 литров фасадной краски.

Надо сказать, что сначала жители дома негативно отнеслись к инициативе уличных рисовальщиков: люди еще помнили, как билась на ветру об стену исполинская реклама колбасы. Но когда граферы объяснили жильцам, что их покою рисунок никак не помешает, владивостокцы даже предложили творцам лимонад и шампанское.

Поддержку в создании огромного изображения символа Приморья оказали центр «Амурский тигр» и Русское географическое общество.

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