Супертайфун «Майсак» в Приморье. Синоптики назвали дату апокалипсиса

На южном побережье и мысах залива Петра Великого скорость ветра достигнет 33 метров в секунду. Фото: pixabay.com

Новая рабочая неделя обещает быть очень мокрой, потому что на Приморье надвигается мощная непогода. Тропический циклон «Майсак» набирает обороты в Филиппинском море. Стихийное бедствие уже достигло стадии тайфуна, а сегодня стало супертайфуном. По данным синоптиков, из-за его влияния скорость ветра может составить 65-70 метров в секунду. Во вторник «Майсак» поиграет мускулами на острове Окинава, а потом направится в Восточно-Китайское море.

В середине недели непогода начнет терять свою силу и подойдет к Корейскому полуострову. В ночь на 3 сентября она пройдет над полуостровом и уже 4 числа выйдет на территорию Китая. Дальше вихрь будет смещаться на расстоянии около 200 километров от западных границ Приморья.

- Интенсивные дожди в Приморье начнутся в среду, 2 сентября, под воздействием атмосферного фронта и по мере приближения тайфуна 3 сентября начнет усиливаться ветер, - отмечают в пресс-службе Примгидромета. - Ночью 4 сентября, в момент, когда вихрь будет перемещаться на наименьшем расстоянии от Приморья, дожди в большинстве районов края прекратятся и останутся только на западе. Но ветер станет еще сильнее, его порывы могут достигать 17-24 метров в секунду, на южном побережье и мысах залива Петра Великого до 26-33 метра в секунду.

Синоптики отмечают, что они держат на контроле ситуацию с прохождением непогоды и постоянно отслеживают траекторию его движения, поэтому информация о его дальнейших «путешествиях» будет обновляться специалистами.

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