В Приморье обследовали на коронавирус почти 300 тысяч человек

7811 жителей Приморья уже выздоровели Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Число обследованных на коронавирус жителей Приморья составило 297803 человек. Об этом было сообщено в ходе очередного совещания краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Также глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская доложила, что за минувшие 24 часа в регионе зафиксировано еще 79 инфицированных новым вирусом. Таким образом общее количество приморцев, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз «коронавирус», увеличилось до 9603 человек, что составляет менее половины процента от всего населения региона. Из них 7811 местных жителей уже выздоровели. 54 человека это сделали за прошедшие сутки.

Как и ранее губернатор края считает, что главная цель в Приморье на данный момент — помешать росту числа больных. При этом, в связи с началом учебного года, следует уделить особое внимание работе административных комиссий на предприятиях, оказывающих услуги, учреждениям образования.

Представители Роспотребнадзора и Министерства образования края сделали доклады о подготовке школ к началу работы. Основные усилия ведомств сейчас направлены на обеспечение контроля за соблюдением безопасной дистанции между учениками во время уроков, перемен и приема пищи. По-прежнему в приоритете остается выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

До особого распоряжения главы региона в Приморье действует режим повышенной готовности. Жители края должны неукоснительно соблюдать санэпидмеры, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей и «социальная дистанция».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14