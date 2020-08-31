На мотопараплане из Санкт-Петербурга во Владивосток: завершился перелет в 9700 километров

участник перелета "Люди. Небо. Крылья". Фото: социальные сети

Во Владивостоке благополучно финишировали пилоты беспрецедентного перелета на сверхлегких летательных аппаратах «Люди. Небо. Крылья». Акция стартовала в Санкт-Петербурге 24 июня. Участники преодолели на мотопарапланах 9700 километров.

Свой перелет команда из шести человек, в которую вошли чемпионы и обладатели кубка России по мотопланеризму, посвятила 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Средняя скорость в пути составляла 50–60 км/час. Перелет прошел над 23 российскими регионами. На дистанции «делали привалы» в крупных городах России. По словам участников, они несколько раз попадали в передряги, но на помощь приходили местные жители.

Игорь Потапкин, двукратный чемпион мира, вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России и член Адыгейского регионального отделения Русского географического общества сообщил, что в рамках проекта установлен мировой рекорд по дальности полета на мотопланере.

Свое путешествие летчики снимали на видео и в будущем планируют создать документальный фильм о перелете.

Маршрут перелёта. Инфографика: сайт www.rgo.ru

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