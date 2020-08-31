Кайфовые тапочки: сотрудники СИЗО № 1 во Владивостоке задержали посылку с наркотиками

В подошву тапочка из посылки в СИЗО был спрятан сверток с наркотиками. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В следственном изоляторе № 1 Владивостока, самом известном в крае СИЗО, при обычном досмотре посылок, которые приходят людям, находящимся под следствием, сотрудники обнаружили необычные тапочки, которые предназначались для передачи обвиняемой Б.

Точнее сами тапочки были вполне обыкновенные, но вот «начинка» их резиновых подошв была явно нетипичной. Друзья с воли умудрились запихать в подошву тапка сверток с порошкообразными веществами синего и серого цветов, а также медицинский шприц.

Сотрудники и не сомневались, что экспертиза подтвердит — вещества являются наркотиками. Так и получилось. По данным экспертов в камеру с помощью тапочек кто-то пытался передать «дурь» — производное N-метилэфедрона и смесь, содержащую диацетилморфин, общей массой 0,31 грамм.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю напоминает, передача наркотических веществ на территорию пенитенциарных учреждений влечет за собой уголовную ответственность.

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