Знаменитый пляж Шамора во Владивостоке начнут переделывать в 2021 году

Комплексное благоустройство пляжа Шамора начнется в 2021 году Фото: Сергей БАЛАНОВ

Комплексное благоустройство известного на всю Россию пляжа Шамора в бухте Лазурной начнется в 2021 году. Сейчас пляж бухты Лазурной является муниципальной собственностью Владивостока, однако на берегу расположено множество частных объектов.

— Дирекция общественных пространств города занимается анализом территории для последующего проектирования качественной инфраструктуры пляжа и сервисов, которые должны там присутствовать: раздевалок, душевых, туалетов, пунктов охраны, спасательных вышек. Сейчас определяются границы проектирования вдоль береговой линии и ведутся переговоры с собственниками земельных участков, которые находятся у границ муниципальной земли, — рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.

По словам чиновника, проект благоустройства будет готов уже в этом году и предложен на общественное обсуждение, в котором примут участие представители бизнеса, власти и горожане. Сами работы по приведению пляжа в цивилизованный вид начнутся в следующем году.

Мэрия намерена не только привести Шамору в порядок, но планирует предоставлять на самом большом пляже Владивостока услуги для туристов.

СПРАВКА:

В купальном сезоне 2017 года бухта Лазурная (Шамора) вошла в ТОП-5 лучших побережий в России по версии портала BlaBlaCar. Это место отдыха многие годы считается лучшим окультуренным пляжем Приморского края.

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