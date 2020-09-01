Из-за тайфуна «Майсак» 50 бойцов Амурского спасательного центра едут в Приморье

В Приморье направлена аэромобильная группировка Амурского спасательного центра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Для оказания помощи населению в Приморье выдвинулась аэромобильная группировка Амурского спасательного центра на автомобилях высокой проходимости в составе 50 человек, 6 единиц техники, а также спецтехникой (1 экскаватор и 3 плавсредства). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Отправка спасателей связана с тем, что 3 и 4 сентября на погодные условия в Приморье будет оказывать влияние мощный тайфун «Майсак» и непогода может привести к осложнению паводковой обстановки в муниципальных образованиях края.

Бойцов Амурского спасательного центра направят в наиболее паводкоопасные районы края: во Владивостокский, Артемовский, Уссурийский городские округа, Шкотовский, Октябрьский, Пограничный, Михайловский, Надеждинский муниципальные районы.

Также будет произведена перегруппировка подразделений ДВРПСО МЧС России на территории Приморского края.

Сообщается, что аэромобильные группировки обеспечены всем необходимым снаряжением и оборудованием для автономного проживания: лодками, гидрокостюмами, спасательными жилетами, гидравлическим и шанцевым инструментом.

В случае затопления каких-нибудь территорий, спасатели будут помогать местным жителям эвакуироваться, спасти имущество, будут доставлять продукты и медикаменты, проводить другие аварийно-спасательные работы.

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