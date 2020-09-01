Автоматы с масками и антисептиками появятся в больницах Приморья

За время эпидемии в Приморье помощь медикам оказали более ста различных организаций Фото: Артем КИЛЬКИН

Вендинговые аппараты для выдачи медицинских масок, защитных очков, дезинфицирующих средств для кожи появятся в медучреждениях Приморья благодаря благотворительному фонду поддержки социальных инициатив и оказания адресной помощи «ВТБ-Страна».

Автоматы будут установлены в Краевой клинической больнице № 2, клинических больницах № 2 и № 4 Владивостока, Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, а также в Приморском краевом перинатальном центре.

По мнению регионального министра здравоохранения Анастасии Худченко, в существующих на данный момент эпидемиологических условиях необходимо сделать предельно простым процесс раздачи легких средств индивидуальной защиты. Как раз для этого фонд закупил технику на сумму 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Пресс-служба правительства Приморского края отмечает, что за время борьбы с коварной инфекцией в регионе содействие медикам оказали более ста разнообразных организаций: крупнейшие заводы, фирмы малого и среднего бизнеса, ресурсоснабжающие предприятия, волонтеры и общественные фонды.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции».

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