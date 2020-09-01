Среда обитания. Во Владивостоке приводят в порядок фасады зданий

Ремонт фасада здания на Посьетской завершен. Фото: Анастасия Котлярова

Всего же в списке 20 объектов, которые нужно привести в порядок в этом году.

В ходе работ подрядчики восстанавливают штукатурную облицовку фасадов и окрашивают их. В списке много старых зданий, в том числе – впервые за много лет- исторических. Ранее просто не существовало организаций, которые имели право взяться за такие работы. Теперь же все подрядчики с опытом работы с историческими зданиями.

Завершен ремонт на ул. Посьетской, 48. Это здание 1911 года постройки с множеством интересных элементов на фасаде. Все их подрядчик сохранил и отремонтировал. Также сохранен изначальный цвет здания. и

Закончены работы и на Светланской, 76. Здание было построено в 1910 году и входит в ансамбль жилых корпусов Сибирского флотского экипажа. Это единый комплекс зданий, выстроенных как жилые корпуса, в которых размещались квартиры офицеров. Все они были возведены под руководством строительной комиссии Владивостокского порта.

На Светланской заново восстанавливают крыльцо и перила памятника архитектуры. Фото: Анастасия Котлярова

Продолжается ремонт на Светланской, 109. Дом был построен в 1940 году по проекту архитектора Смирнова и внесен в реестр объектов культурного наследия Приморского края, так как является памятником градостроительства и архитектуры. Фасад здания уже приведен в порядок, а вот ремонт стилобата еще ведется. Как рассказали специалисты управляющей компании, обслуживающей этот дом, проведен демонтаж существующих конструкций. Теперь подрядчик укрепляет углы объекта металлической обоймой, самые сложные участки «одевают» в металлическую рубашку.

- Сам стилобат с балюстрадой не является памятником, но мы работаем в тесном сотрудничестве с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края, чтобы после завершения ремонта архитектурный элемент не потерял свой исторический вид, - добавили представители УК.

Кроме того, ремонт ведется и на фасадах домов, расположенных по центральному маршруту города. Так, например, обновился фасад на пр. Красного Знамени, 51.