День Х. Синоптики рассказали, чего ждать от супертайфуна в первый день его «правления» в Приморье

Дожди начнутся в регионе уже сегодня. Фото: pixabay.com

Погода в Приморье находится во власти атмосферных фронтов. Отсюда в регионе небольшие и умеренные дожди. На юге ситуация похуже – ожидаются ливни. По данным синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры колеблются в пределах +17 +26 градусов. Ветер юго-восточный умеренный.

Пасмурно и дождливо сегодня во Владивостоке. К концу дня специалисты обещают, что в городе будет очень мокро. Днем воздух прогреется до +19 +21 градуса. Ветер юго-восточный умеренный до сильного.

В Уссурийске сегодня облачно. Прогнозируется небольшой, а временами и умеренный дождь. Днем +22 +24 градуса. Ветер южный умеренный.

Не обойдется без осадков и в Находке. Здесь также ожидаются дожди разной интенсивности. Днем +20 +22 градуса. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воды в Амурском заливе 21 градус, в бухте Находка 20 градусов, в заливе Посьета 22 градуса.

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