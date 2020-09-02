Ограничить занятия в школах из-за тайфуна рекомендует губернатор Приморья

3 сентября на некоторых территориях Приморья синоптики прогнозируют ураганный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор края Олег Кожемяко выступил с инициативой 3 сентября отменить занятия в школах на территориях, подверженных влиянию супертайфуна «Майсак». Глава края считает, что следовало бы не подвергать опасности детей, проживающих в находящихся под угрозой районах, и освободить их от занятий в учебных заведениях, сообщила пресс-служба правительство Приморского края.

— Прошу министра ГО и ЧС Приморского края согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнется самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома, — заявил Олег Кожемяко.

Официальное распоряжение по данному вопросу должно быть готово к 13 часам 2 сентября.

Напомним, по мнению метеорологов основная угроза будет исходить не от сильных осадков, а от ураганного ветра, порывы которого могут достичь в отдельных районах края экстремальных показателей в 37 метров в секунду.

«Усиление ветра начнется 3 сентября около 12.00 с территории Хасанского района. К 16.00 ураганный ветер ударит по Владивостоку, Артему, Партизанску, Находке, Большому Камню, Фокино, Уссурийску, Лесозаводску, Дальнереченскому и Спасскому городским округам, Дальнереченскому району, Надеждинскому, Черниговскому, Спасскому и Кировскому районам, Ханкайскому, Пограничному, Октябрьскому и Хорольскому округам. В заливе Петра Великого ожидаем волны высотой от 4 до 5 метров. Вдоль южного побережья Приморья в ряде бухт ожидается подъем уровня моря до опасных отметок. Прогнозируются аварии на объектах энергетики, нарушения паромного сообщения, аварийные ситуации на судах, находящихся в акватории Японского моря», – заявили специалисты МЧС.

Сообщается, что такого сильного ураганного ветра на побережье Приморья не было уже давно.

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