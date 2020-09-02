Службы жизнеобеспечения во Владивостоке привели в состояние повышенной готовности

Во Владивостоке прогнозируют сильный дождь и ураганный ветер Фото: Сергей БАЛАНОВ

В городе сформированы 44 аварийные бригады. Это энергетики, дорожная служба и коммунально-технические службы. Горожан просят быть предельно осторожными во время разгула непогоды и при возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Школьникам завтра можно остаться дома, отсутствие в школе не будет считаться прогулом в этот день. Детские сады будут работать в своём обычном режиме, родители также смогут сами решать, отправлять ли ребёнка в сад.

«По состоянию на этот час к ликвидации возможных последствий непогоды готовы приступить 498 человек, 236 единиц дорожной и специализированной техники, 3 плавсредства. Для наблюдения за паводковой обстановкой сформированы четыре временных поста, которые мониторят ситуацию на реках города. За ситуацией на улицах города также следят представители различных ведомств», - рассказали в оперативном штабе.

Напомним, что 3 и 4 сентября на погоду во Владивостоке будет оказывать влияние мощный тайфун «Майсак». Уже этой ночью в городе начнется сильный дождь, - до 40 мм осадков. Скорость ветра утром 3 сентября - до 22 м/с, днем до 30 м/с. В ночь на пятницу, 4 сентября, - ураганный ветер скоростью до 38 м/с.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы по телефону: 2222-333 или по телефонам районных диспетчерских:

Ленинский - 2-223-875,

Фрунзенский - 2-614-392,

Советский - 2-614-281,

Первореченский - 2-614-478,

Первомайский - 2-614-304.

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