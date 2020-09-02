Сильные ливни и шквалистый ветер: синоптики озвучили прогноз для Приморья на 3 сентября

Высота волн в заливе Петра Великого будет достигать 7 метров

Сегодня, 3 сентября, погоду в Приморье определяет восточная периферия тайфуна "Майсак", из-за чего по всей территории края будет облачно, утром на западе и юго-западе дождь, местами сильный, сообщает "Примпогода".

Несмотря на то, что разрушительный тайфун достиг побережья края, на остальной территории ожидаются кратковременные дожди, местами туман. Ветер юго-восточный сильный, днем на западе и юго-западе местами очень сильный, на южном побережье и мысах залива Петра Великого ураганный ветер до 38 метров в секунду. Температура воздуха 18...29°C .

Во Владивостоке облачно, дождь, утром временами сильный. Утром местами туман. Ветер юго-восточный сильный, днем ураганный. Температура воздуха 20...22°C.

В Уссурийске облачно, дождь, утром временами сильный. Ветер южный сильный, во второй половине дня очень сильный. Температура воздуха 25...27°C.

В Находке облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный сильный, днем очень сильный. Температура воздуха 24...26°C.

Температура воды в Амурском заливе 21°C, в бухте Находка 20°C, в заливе Посьета 22°C.