«Майсак» принесет ураган в Приморье во второй половине четверга

"Майсак" приходит во Владивосток. Фото: Юлиана Виноградова

Тайфун «Майсак» смещается над Корейским полуостровом в северном направлении. С середины дня под воздействие этого вихря попали юго-западные, западные районы Приморья и его южное побережье.

Скорость ветра во второй половине дня достигнет ураганной. Усилится ветер и на большей территории края. Но самый сильный удар придется на юго-западные и западные районы. Максимальная температура останется на уровне вчерашней.

В ближайшие сутки, по данным Примгидромета, тайфун значительно заполнится и переместится на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится. В пятницу ночью дождей в крае станет меньше, но сильный ветер в большинстве районов еще сохранится. Днем дожди вовсе прекратятся, ветер станет тише.

Во Владивостоке во второй половине дня скорость ветра увеличится, порывы достигнут ураганных значений.

В пятницу ветер начнет ослабевать, но останется очень сильным. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +21...+24 °С.

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