Ураган во Владивостоке ломает деревья и срывает обшивку

Проезд по Монтажной заблокирован. Фото: Юлиана Виноградова

Супертайфун принес в Приморье осадки и ураганный ветер. Не оставил без внимания «Майсак» и Владивосток. Порывы ветра в городе сейчас достигают 14 метров в секунду, а по прогнозам синоптиков ожидается усиление до 20 и больше.

Удар стихии по городу можно оценить буквально с первых часов. В разных районах дальневосточной столицы оказались повалены деревья. Стволы перекрывают проход и проезд. Автомобилистам и пешеходам стоит проявить особую бдительность.

Так, по сообщениям очевидцев, оказался заблокирован проезд с Борисенко на Монтажную.

На проспекте Красного Знамени, 10, ветер сломил часть каштана. Ствол оказался на тротуаре, ветки частично на припаркованных авто. К счастью, никто не пострадал.

Ветер поломал каштан. Фото: AK_VDK, dps_vl

Мощные порывы ветра срывает обшивку с крыш домов. В районе Эгершельда подобный сюрприз приземлился прямо на авто.