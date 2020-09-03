Из-за тайфуна «Майсак» центр Владивостока остался без света

Пока неизвестно, когда будет восстановлена подача электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ураганный ветер, сопровождающий супертайфун «Майсак», стал причиной аварий на электросетях во Владивостоке.

Из-за сильных порывов ветра в краевой столице уже произошло несколько аварий на сетях, из-за чего часть Фрунзенского и Ленинского районов остались без света.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, в ближайшее время ожидается восстановление подачи электроэнергии в дома Владивостока.

Вслед за отключением электроэнергии возникли перебои в горячем и холодном водоснабжении Владивостока. Дело в том, что из-за аварий на электросетях произошло отключение насосных станций. Аварийные бригады уже работают над устранением проблем.

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