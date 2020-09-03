Тайфун «Майсак» помешал вакцинации против гриппа во Владивостоке

Мобильный прививочный пункт на площади Владивостока Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила, что в связи с плохими погодными условиями временно, до конца дня, приостановлена вакцинация в мобильных пунктах на Набережной и на центральной площади Владивостока.

Напомним, прививочная кампания против гриппа началась в Приморском крае 3 дня назад. Ее особенностью в условиях пандемии коронавируса стало то, что кроме медицинских учреждений все желающие могут сделать прививку в мобильных прививочных пунктах. Они развернулись в нескольких городах Приморья.

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