113 бригад энергетиков в Приморье устраняют аварии вызванные тайфуном «Майсак»

Падающие деревья во Владивостоке повреждают линии электропередач Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ураганный ветер, который бушует сейчас над Приморьем уже привел к многочисленным авариям на линиях электропередач. Полностью обесточен Хасанский район края, десятки отключений света произошли во Владивостоке и Находке. Сейчас в регионе восстановлением энергообеспечения занимаются 113 бригад электриков, привлечено 172 единицы техники, сообщила пресс-служба правительства края.

Также сообщается, что только в одном Владивостоке зафиксировано не менее сотни поваленных деревьев. Над восстановлением проезда на участках, где упавшие деревья мешают транспорту, работают оперативные службы.

Организован оперативный штаб по ликвидации последствий тайфуна «Майсак» под председательством заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко.

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