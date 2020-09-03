Во Владивостоке шторм остановил троллейбусы и фуникулер. Трамваи в строю

Троллейбус на Второй речке Фото: Сергей БАЛАНОВ

На Владивосток обрушился ураган, который валит деревья, блокирует дороги и рвет провода. Как сообщили в мэрии города, на данный момент остановлено движение троллейбусов. Причина - в районе автовокзала на дороге упало дерево.

Также не работает фуникулёр – нет электричества. Напомним, на данный момент десятки домов в центре Владивостока остались без электроэнергии.

По данным на 16.40, трамваи продолжают работать. Речь идет о маршруте №6 Баляева – Сахалинская – единственный существующий маршрут в городе.

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