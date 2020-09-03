Губернатор Олег Кожемяко обратился к приморцам в связи с тайфуном «Майсак»

Губернатор Олег Кожемяко просит жителей края оставаться в безопасных местах. Скриншот видеообращения губернатора

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился с помощью личного аккаунта в социальной сети Instagram к жителям региона в связи с непогодой, которую принес, проходящий над КНР тайфун «Майсак».

«Владивосток накрыл ураганный ветер. За короткое время повалило больше 100 деревьев, посрывало крыши с нескольких зданий. Проезд по мостам через бухту Золотой рог и на Русский остров закрыты. На низководном мосту ограничили движение большегрузам и автобусам.

Друзья, прошу вас воздержаться от выхода на улицу, не выпускайте детей. Находиться на улице небезопасно. Берегите себя и своих близких, — пишет в своем обращении глава края», — пишет глава региона.

Также в аккаунте есть и видеоверсия этого обращения

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