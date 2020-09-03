Море наступает, вода прибывает. Во Владивостоке затапливает торговый порт

Вода поднимается в торговом порту Фото: принтскрин видео.

В приморской столице продолжает бушевать тайфун «Майсак». Сорванные крыши, обшивка домов, поваленные деревья и рекламные щиты – далеко не полный список бед, принесенных стихией. По сообщениям очевидцев, начало затапливать торговый порт.

Как и обещали специалисты, в акватории разыгрался настоящий шторм. Волны местами достигают 7-9 метров. Удар стихии, обрушившейся на город, ощутил на себе торговый порт, расположенный на Эгершельде, в непосредственной близости к морю. Уровень воды здесь уже достиг контейнеров, судя по всему, в ближайшее время их может смыть. Стоит отметить, что краны успели укрепить, накануне под них подложили специальные клинья.

«Фильм «Послезавтра» – начало», «Похоже на начало конца», «Жалко, если в море унесет», – отмечают местные жители в социальных сетях.

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