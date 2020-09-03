Более 100 падений деревьев и 47 подрывов крыш - Владивосток считает убытки от тайфуна

Рухнувшее дерево на Светланской. Фото: Ульяна Ивченко

С 08.00 до 18.30 во Владивостоке выпало 5 мм осадков, ветер юго-восточный 15-17 м/сек, порывами до 28-30 м/сек. На данный момент произошло более 100 падений деревьев, 47 подрывов крыш, управляющими компаниями организованы работы по ограждению опасных участков.

Поваленные деревья, ограничивающие движение транспорта, убираются силами МБУ «Содержание городских территорий», МКУ «Владивостокская городская поисково-спасательная служба» и двумя пожарно-спасательными отрядами ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Распилено и убрано 39 деревьев. Работает 17 бригад, в ночь количество бригад будет увеличено.

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