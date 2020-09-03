В Находке из-за удара супертайфуна «Майсак» объявлен режим ЧС

Аварийные бригады восстанавливают линии электропередач, убирают упавшие деревья и ремонтируют поврежденные крыши домов

Коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна «Майсак». По всему городу оборваны линии электропередач, упавшие деревья, крыши многоквартирных домов повреждены.

С 17:00 на территории Находкинского городского округа введен режим ЧС. Все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы. На улицах города задействовано 40 рабочих и 20 единиц техники. После 22:00 на расчистку дорог выйдут дополнительные спецмашины.

Особенно от ураганного ветра пострадал дом на ул. Спортивной, 12. Сильным порывом здесь сорвало треть крыши. Оставшиеся части конструкции закрепили, чтобы их не снесло ветром. Оголившиеся участки кровли на ночь закроют тентом. Параллельно бригады «Территориальной энергосетевой компании» устраняют обрывы линий электропередач по всему городу.

Жителей Находки просят с пониманием отнестись к сложившейся из-за непогоды ситуации. Подача электроэнергии постепенно восстанавливается, однако из-за шквалистого ветра невозможно задействовать в работе вышки. Все сообщения рассматриваются и передаются оперативным службам города. На вопросы горожан готовы в круглосуточном режиме ответить специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы. Телефоны: 112 или 63-19-33.