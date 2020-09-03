Врачи рассказали о жертвах тайфуна «Майсак» во Владивостоке

Некоторым пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты «Владивостокской клинической больницы №2» подвели промежуточные итоги первого дня разгула стихии в Приморье. Супертайфун «Майсак», который обрушился на край, стал причиной коммунальных бед и различных ЧП. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– В травматологии находится мужчина, на которого что-то упало с крыши, у него перелом ноги. Другую женщину задело веткой дерева. Ей оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. На еще одного жителя края упал холодильник, он получил серьезные травмы, но на данный момент не понятно, как именно это произошло. Возможно инцидент не связан со стихией, – прокомментировала официальный представитель больницы.

По сообщениям очевидцев, также пострадал мужчина в районе магазина «Зеленый остров». На него упала какая-то конструкция. На помощь к прохожему пришли очевидцы. Травмированного приморца сначала отвезли в травмпункт, а после в сопровождении полиции доставили в больницу.

Стоит отметить, что в крае стихия бушуют не меньше чем в столице Приморья. Более того, стало известно о первой жертве стихии.

– В селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается, – прокомментировала пресс-служба правительства края.

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