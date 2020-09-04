Травмы из-за урагана «Майсак» в Приморье получили более 50 человек

Менее чем за сутки из-за тайфуна "Майсак" к медицинским работникам за помощью обратились 55 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики Приморья отметили, что жители края, пострадавшие от урагана «Майсак», стали обращаться в травматологические пункты и больницы уже начиная с 15 часов 3 сентября. Стихи принесла не только сильные разрушения разнообразных объектов ливнем и ураганным ветром, но и многочисленные травмы у людей.

Как сообщила региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко, менее чем за сутки к медицинским работникам за помощью обратились 55 человек.

— В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь — из 11 человек, обратившихся в «тысячекоечную» больницу, семь человек оперативно прооперированы, — уточнила министр.

Единственный случай с летальным исходом зафиксирован в деревне Лукьяновка Шкотовского района — мужчину убило упавшим деревом.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, тайфун нанес ущерб и зданиям, в которых расположены медицинские учреждения. Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили крыши на семи зданиях.

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