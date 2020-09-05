Тайфун отступил – лето вернулось. О погоде во Владивостоке на 5 сентября

Ураганный ветер сменился солнцем и голубым небом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Приморье находится во власти поля повышенного атмосферного давления. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах +18 +28 градусов. Как отмечают синоптики портала Примпогода, в регионе будет без осадков. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +20 +22 градуса. В пригороде будет до +25 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного.

Без осадков в субботу и в Уссурийске. Здесь дневные температуры воздуха +24 +26 градусов. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного.

В Находке также сегодня без дождей. Температура воздуха днем +23 +25 градусов. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воды в Амурском заливе 20 градусов, в бухте Находка 19 градусов, в заливе Посьета 20 градусов.

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