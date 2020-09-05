ДТП с автобусом, но без водителя. Пять пассажиров госпитализированы в Находке

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

ДТП случилось на улице Мичурина, 20 в Находке. 61-летний водитель рейсового автобуса, управляя «Хэндэ Каунти», двигался со стороны улицы Пограничной в направлении Советской. По дороге он по личным причинам покинул автобус, забитый пассажирами. В итоге машина самостоятельно начала движение и на скорости врезалась в столб электроосвещения. В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса. Их госпитализировали в Центральную городскую больницу. Степень тяжести у всех разная.

- ДТП произошло в светлое время суток, на сухом дорожном покрытии, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Стаж управления автотранспортом водителя «Хэндэ Каунти» составил 31 год.

По факту аварии полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

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