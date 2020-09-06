Житель Приморья угнал эвакуатор и отправился покорять бездорожье

Угонщик решил покататься на чужом эвакуаторе. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

41-летний житель Уссурийска буквально за несколько минут лишился автомобиля из-за собственной беспечности. Мужчина отошел в магазин, а, когда вернулся, грузовика и след простыл. Оказалось, что машину похитили. Эвакуатор, как и самого угонщика удалось вскоре найти.

Как рассказал потерпевший, он оставил грузовик на обочине с ключами в замке зажигания. Владелец зашел в магазин, расположенный на Новоникольском шоссе. Выйдя, обнаружил пропажу и обратился в полицию. Прибывшие на место ЧП сотрудники органов внутренних дел опросили свидетелей и составили ориентировку на авто.

Вскоре специалисты нашли брошенный эвакуатор в окрестностях села Воздвиженка. Как выяснилось, машину угнал 57-летний ранее судимый мужчина. Во время досмотра оперативники изъяли у него ключи от Mitsubishi Fuso.

Мужчина загнал авто на бездорожье. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, подозреваемого заключили под стражу. За любовь кататься на чужих авто ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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